بيراميدز يخطف تعادلًا قاتلًا من فاركو في كأس الرابطة

نجح بيراميدز في العودة بريمونتادا مثير أمام فاركو في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعات كأس الرابطة المصرية.

انتهت مباراة بيراميدز ضد فاركو بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ليحصد كل فريق نقطة واحدة.

أفتتح عمرو جمال التسجيل لصالح فاركو في الدقيقة 33 من عمر المباراة وفي الشوط الثاني أضاف سيف تيري الهدف الثاني في الدقيقة 53.

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ونجح أحمد توفيق في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 64 من عمر المباراة، وسجل فخري لاكاي هدف التعادل لصالح بيراميدز في الدقيقة 83، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وبهذه النتيجة يعتلي طلائع الجيش صدارة المجموعة بثلاث نقاط يليه كل من بيراميدز وفاركو في المركزين الثاني والثالث بنقطة واحد لكل منهما، بينما يتذيل فريق زد المجموعة بدون نقاط.