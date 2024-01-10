أول رد من الاهلي على أنباء عودة رمضان صبحي

علق مسؤولو النادي الاهلي على أنباء إمكانية عودة رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز لصفوف القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وكان الإعلامي أحمد شوبير قال في تصريحات إذاعية أن رمضان صبحي يرغب في العودة إلى النادي الاهلي في الفترة المقبلة ويفضل ذلك على الاحتراف الأوروبي.

وكشف مسؤولو النادي الاهلي أن هناك العديد من الشخصيات التي تدخلت، من أجل عودة اللاعب من جديد إلى الفريق الأحمر، وفسخ تعاقده مع بيراميدز، بجانب الاعتذار إلى جماهير الأهلي.

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وأوضح مسؤولو القلعة الحمراء أنه لا صحة لما تردد بشأن عودة رمضان صبحي، من جديد إلى القلعة الحمراء، وتم اغلاق هذا الملف منذ رحيله.

وأكد مسؤولو الاهلي أن رمضان صبحي لن يتواجد داخل القلعة الحمراء، وتم اتخاذ العديد من القرارات ضد اللاعب بعد قرار رحيله ومن أهمها عدم عودته من جديد.