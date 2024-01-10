300% في 3 أشهر.. هكذا تضاعفت قيمة وسام أبو علي قبل اهتمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - تضاعفت القيمة السوقية للاعب الدنماركي صاحب الأصول الفلسطينية وسام أبو علي 3 أضعاف قبل فترة قصيرة من اتفاقه مع النادي الأهلي، للانتقال إلى القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي الحالي.

أمير توفيق، مدير تعاقدات النادي الأهلي أعلن مساء الإثنين، عن إنهاء الاتفاق مع وسام أبو علي، مهاجم فريق سيريس السويدي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ومن المنتظر أن يخضع وسام أبو علي للفحص الطبي على أن ينتظم في تدريبات الفريق الأحمر خلال أيام قليلة.

قيمة وسام أبو علي تتضاعف 300%

وفقا لإحصائيات موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في القيم السوقية للاعبين، ارتفعت قيمة وسام أبو علي من 500 ألف يورو في سبتمبر الماضي، إلى 1.5 مليون يورو يوم 8 ديسمبر 2023، بمعدل ارتفاع 300% في غضون 3 أشهر.

وجاء آخر رصد لقيمة أبو علي وفقا للموقع المذكور قبل أسابيع قليلة من ظهور اهتمام الأهلي به في نهاية ديسمبر الماضي.

جدير بالذكر أن هذه هي أعلى قيمة سوقية وصل لها اللاعب الفلسطيني - الدنماركي في مسيرته التي بدأت عام 2015.

ويعتمد موقع "ترانسفير ماركت" على عدة عوامل لتحديد القيم السوقية للاعبين، من بينها العمر ومدة العقد والقيم المدفوعة لضمه والأداء ومعدل الإصابات ومدة الغياب واهتمام الأندية بالتعاقد معه.

وبهذه القيمة أصبح المهاجم صاحب الـ25 عاما ثاني أغلى لاعب في تشكيلة فريق سيريس الحالية، بعد الجناح الجنوب أفريقي تشريق ماتيوز (1.8 مليون يورو).

فيما يحتل أبو علي المركز الـ27 بقائمة أغلى لاعبي الدوري السويدي، والمرتبة الـ 95 بين أغلى اللاعبين الدنماركيين.

جدير بالذكر أن وسام أبو علي انضم إلى سيريس في صيف 2023 قادما من فيندسيسيل الدنماركي بمقابل غير معلوم، وبعقد يمتد حتى 2027.

وشارك اللاعب صاحب الأصول الفلسطينية في 16 مباراة مع سيريس، سجل خلالها 10 أهداف وصنع هدفا.