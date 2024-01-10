نقاط موزمبيق تفتح الطريق.. ماذا ينتظر الفراعنة في أول مباراة بأمم أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب موزمبيق يوم 14 يناير الجاري في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة: "غانا، موزمبيق وكاب فيردي".

ويتطلع منتخبنا الوطني لتحقيق الفوز في هذه المباراة لتسهيل مهمة الصعود إلى دور الـ16 من البطولة القارية.

ماذا ينتظر الفراعنة في أول مباراة بأمم أفريقيا؟

حلم التأهل

رغبة منتخب مصر تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، في تحقيق الفوز أمام موزمبيق مهمة للغاية لأسباب عديدة لعل أبرزها هو زيادة فرص منتخبنا الوطني في التأهل لدور الـ16.

نظام النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، ينص على صعود صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ16، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.

وبالتالي فنقاط مباراة موزمبيق ستخدم مشوار منتخب مصر في رحلة التأهل لدور الـ16، فلو نجح المنتخب الوطني في تحقيق الفوز في أول مباراة سيكون مطالبا بتحقيق فوز آخر ليحسم صعوده بشكل نهائي.

ترسيخ العقدة

في حال تحقيق منتخبنا الوطني الفوز أمام موزمبيق سيرسخ عقدته في تاريخ مواجهتهما، حيث لم يعرف منتخب موزمبيق طريق الانتصارات أمام الفراعنة.

منتخب مصر التقى مع موزمبيق في 5 مرات من قبل، انتصر خلالهم الفراعنة جميعا كالتالي:

كأس الأمم الأفريقية 1986.. بنتيجة 2-0.

كأس الأمم الأفريقية 1998، بنتيجة 2-0.

كأس أمم أفريقيا 2010، بنتيجة 2-0.

تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2014.. بنتيجة 2-0.

تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2014.. بنتيجة 1-0.

زيادة مكاسب فيتوريا

منتخب مصر لو نجح في تحقيق الفوز على موزمبيق سيزيد من عدد انتصاراته تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا الذي تولى مهمة تدريب الفراعنة في موسم 2022-2023.

فيتوريا خاض مع منتخب مصر حتى الآن 14 مباراة حقق 12 انتصارا وتعادل في مباراة واحدة أمام منتخب الجزائر 1-1 وتلقى هزيمة واحدة كانت أمام منتخب تونس في مباراة ودية.