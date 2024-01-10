أين يقع فيتوريا ضمن قائمة أعلى 10 مدربين أجرا في أمم أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يظهر المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، ضمن قائمة أعلى 10 مدربين أجرًا في منافسات كأس أمم أفريقيا 2023.

منتخب مصر ينافس على لقب كأس أمم أفريقيا 2023، ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات كاب فيردي، موزمبيق وغانا.

راتب فيتوريا

يتولى المدرب البرتغالي روي فيتوريا قيادة منتخب مصر منذ 11 يوليو 2022، ناجحًا في الفوز بـ12 من أصل 14 مباراة، مع تعادله في مناسبة وخسارته مرة وحيدة.

البالغ من العمر 53 عامًا، يتقاضى راتبًا سنويًا يقدر بـ200 ألف يورو شهريًا، حسب ما كشف موقع "90min" الإنجليزي.

ويحتل فيتوريا المرتبة الثانية ضمن قائمة أعلى 10 مدربين أجرًا في كأس أمم أفريقيا، على النحو الآتي:

- الجزائري جمال بلماضي (مدرب الجزائر): 208 ألف يورو

- البرتغالي روي فيتوريا (مدرب مصر): 200 ألف يورو

- الفرنسي جان لويس جاسيت (مدرب كوت ديفوار): 108 ألف يورو

- البرتغالي جوزيه بيسيرو (مدرب نيجيريا): 70 ألف يورو

- المغربي وليد الركراكي (مدرب المغرب): 60 ألف يورو

- البلجيكي هوجو بروس (مدرب جنوب أفريقيا): 50 ألف يورو

- السنغالي آليو سيسيه (مدرب السنغال): 46 ألف يورو

- الأيرلندي كريس هويتون (مدرب غانا): 46 ألف يورو

- الكاميروني ريجوبرت سونج (مدرب الكاميرون): 29 ألف يورو

- التونسي جلال قادري (مدرب تونس): 11 ألف يورو

قائمة أعلى 10 مديرين فنيين أجرًا في أمم أفريقيا 2023، شهدت 5 مدربين وطنيين و5 أجانب، علمًا بأن الجنسية البرتغالية الوحيدة التي ظهرت مرتين بفضل فيتوريا وبيسيرو.