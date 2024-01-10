نجم اتحاد جدة المحترف يقترب من الشباب السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - اقترب نادي الشباب السعودي من التعاقد مع اللاعب البرازيلي رمارينيو، مهاجم فريق اتحاد جدة، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وذلك بعدما اقترب ورومارينيو دا سيلفا، من مغادرة الاتحاد بالانتقالات الشتوية الجارية، بعد دخوله الفترة الحرة في عقده مع النمور.

ووفقا لمصدر داخل نادي الشباب السعودي، فإن إدارة الليوث وصلت إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات مع رومارينيو، ويتبقى الشروط الشخصية لعقده.

وأضاف المصدر، أن المفاوضات مستمرة، وهناك نية جادة من النادي العاصمي للمضي قدما في الصفقة وحسمها بالميركاتو الشتوي الجاري.

ويشار إلى أن رومارينيو لديه عروض أخرى أيضًا بجانب نادي شباب السعودي، من السد القطري، وآخر من البرازيل، وناديين من تركيا والإمارات.