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معتمد جمال: تجربه عثماثون طمأنينة على تحسن الأداء الهجومي للاعبى الزمالك

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ياسر رشاد - القاهرة - أشاد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالفوز الذي حققه الفريق على عثماثون طنطا بثمانية أهداف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء .


وقال معتمد جمال عقب المباراة: "الجهاز الفني سعيد بالفوز الكبير الذي ترجم ما كان يهدف له الجهاز الفني، وهو تحسين انهاء الهجمات بالشكل الأمثل مما أسفر عن تسجيل ثمانية أهداف".

وتابع المدير الفني لفريق الزمالك: "الجهاز الفني كان يركز خلال التدريبات الأخيرة على أهمية استغلال الفرص وترجمتها إلى أهداف، وهو ما حدث في مباراة اليوم، ونحاول الاستفادة من كل مباراة ودية بعدة أمور فنية".

وأشار معتمد جمال إلى أن ظهور محمود حمدي "الونش" ومصطفى شلبي بشكل جيد أمر مهم للجهاز الفني للاطمئنان عليهم بشكل أكبر، بجانب تجهيز كل عناصر الفريق والحفاظ على مستوياتهم الفنية والبدنية في ظل فترة التوقف الدولي.

وفاز الزمالك على عثماثون طنطا بثمانية دون رد، وسجل أهداف الأبيض في ودية اليوم كل من، كل من عمر جابر وناصر منسي وإبراهيما نداي ثلاثة أهداف "هاتريك" وسامسون أكينيولا ثلاثة أهداف "هاتريك".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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