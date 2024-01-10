مدرب وسام أبو علي يثير الجدل بشأن انتقاله إلى الاهلي

تسبب جوناثان إديرستروم المدير الفني لفريق سيريوس السويدي حالة من الجدل بشأن الفلسطيني وسام أبو علي صفقة الاهلي الجديدة.

وأعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الاهلي عن التعاقد مع وسام أبو علي، على أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي في الساعات المقبلة بعد اجتياز الكشف الطبي.

وتحدث مدرب سيريوس السويدي عن مصير 11 لاعبًا في فريقه سواء المصابين أو الراحلين وتجاهل الحديث تمامًا عن اللاعب الفلسطيني مما أثار الجدل حول الصفقة.

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إديرستروم تحدث عن اللاعبين الذين اقتربوا من مغادرة النادي السويدي واللاعبين الذين يتفاوضون مع أندية أخرى أو اللاعبين المصابين ولم يتطرق للحديث عن أبو علي.

الجدير بالذكر أن النادي السويدي لم يتحدث بشكل رسمي حتى الآن عن انتقال وسام أبو علي إلى الاهلي في الفترة المقبلة، وجاءت التصريحات من جانب النادي الاهلي فقط.