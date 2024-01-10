معتمد جمال: نجحنا في تحسين إنهاء الهجمات وترجمتها إلى أهداف في ودية عثماثون طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعرب معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على فريق عثماثون طنطا بنتيجة 8/0 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، عصر الأربعاء.

وقال معتمد جمال في تصريحات عقب انتهاء المباراة، أن الجهاز الفني نجح في تحسين أداء اللاعبين في إنهاء الهجمات وتسجيل الأهداف بالشكل الأفضل، وهذا ما أسفر عن تسجيل ثمانية أهداف، منها هاتريك للثنائي إبراهيما نداي وسامسون أكينيولا.

وأوضح أن الجهاز الفني يحاول الاستفادة من كل مباراة ودية، بعد تدريب المهاجمين على أهمية استغلال الفرص وترجمتها إلى أهداف.

وأكد أن الجهاز الفني اطمئن بشكل كبير على محمود حمدي "الونش" ومصطفى شلبي، العائدان من الإصابة، بجانب تجهيز باقي اللاعبين والحفاظ على مستوياتهم فنيا وبدنيا.

واستطاع فريق الزمالك تحقيق الفوز على عثماثون طنطا بثمانية أهداف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب النادي في ميت عقبة.

سجل الأهداف كل من عمر جابر وناصر منسي، هدف لكل لاعب، وإبراهيما نداي 3 أهداف "هاتريك" وسامسون أكينيولا 3 أهداف "هاتريك".

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