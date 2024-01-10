خاص: أول تعليق من فينجادا على أنباء عودته لتدريب الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - علق البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني الأسبق للزمالك على الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية حول إمكانية عودته لتدريب الفريق الأبيض.

وقال نيلو فينجادا في تصريحات خاصة لـ “ الخليج 365” : “ هناك تواصل مع إدارة النادي وقد ساعدت الزمالك بالفعل في بعض الأمور المتعلقة بازمة مستحقات سبورتنج لشبونة وكذلك بعض المدربين البرتغالين السابقين للفريق ”.

وعن عرض إسمه على الزمالك من خلال أحد الوكلاء قال: “ انا صديق مقرب دائما من نادي الزمالك”.

وواصل: “ مازلت منفتحاً على إمكانية العودة من جديد للتدريب، لكن لا يوجد لدي وكيل فيما يتعلق بهذا الأمر ”.

وأكمل: “ في الوقت الحالي أتواجد في دبي حيث وصلت لإجراء مقابلة مع إحدى المحطات العربية هنا للحديث عن نجاحي السابق في بطولة كأس آسيا، وسأعود إلى البرتغال مجدداً بعد غدٍ الجمعة ".

وكان فينجادا قد تولى تدريب الزمالك موسم 2003-2004 وتوج مع الفريق ببلقب الدوري الممتاز بجانب لقبي البطولة العربية وكأس السوبر المصري السعودي.