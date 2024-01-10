في مباراة مثيرة.. بيراميدز يتعادل مع فاركو 2/2 بكأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - تعادل الفريق الأول لنادي بيراميدز مع نظيره فاركو بهدفين لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة كأس رابطة المحترفين.

وجاءت المباراة مثيرة بين الفريقين، حيث تبادلا الهجمات، على مجرى شوطي المباراة، حيث ظهر لاعبي فاركو بشكل مميز في البداية.

تقدم فريق فاركو بالهدف الأول في الدقيقة 33 عن طريق المهاجم عمرو جمال، وأضاف سيف تيري الهدف الثاني في الدقيقة 51.

وفي الشوط الثاني نشط فريق بيراميدز ونجح أحمد توفيق في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 65، وأضاف الجنوب أفريقي فاخري لاكاي هدف التعادل في الدقيقة 85.