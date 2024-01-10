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الأهلي يستعيد سهيلة توفيق لتدعيم فريق الطائرة

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الكابتن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن التعاقد مع سهيلة وفيق، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالنادي بداية من يناير الجاري.

وأكد العوضي أن اللاعبة وقعت على عقود الانضمام إلى النادي في إطار تدعيم صفوف الفريق، من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات خلال الفترة القادمة.

وأوضح العوضي أن سهيلة من لاعبات النادي وسافرت للدراسة في إحدى الجامعات الأمريكية، وكان التفكير الأول بعد الانتهاء من دراستها هو عودتها مرة أخرى إلى الفريق. 

وأشار العوضي إلى أن أنها تمثل إضافة كبيرة، مؤكدًا جاهزيتها للمشاركة خلال الفترة المقبلة، تحت قيادة إبراهيم فخر الدين، ‏المدير الفني للفريق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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