شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكمل اجتماعه غدا للكشف عن القرارات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى الزمالك استكمال اجتماعه الذى بدأ اليوم الأربعاء إلى الغد للكشف عن القرارات الجديدة التي تخض القلعة البيضاء.

ومن المنتظر أن يناقش مجلس إدارة نادى الزمالك العديد من الملفات، على رأسها ملف أزمة إيقاف القيد، والعروض المقدمة لبعض اللاعبين، وحسم أسماء الراحلين والصفقات الجديدة المنتظر إبرامها فور حل أزمة إيقاف القيد.

وكانت الشركة المنظمة لمعسكر فريق الزمالك في الإمارات، قررت تخصيص "باصات" لنقل جمهور الفريق الأبيض من جميع إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة المستضيفة لبطولة أبو ظبى الودية، إلى استاد ال نهيان في أبوظبي بنادي الوحدة الإمارتي من أجل دعم جماهير القلعة البيضاء في الإمارات.

وكانت الشركة المنظمة لمعسكر الزمالك عقدت اجتماعا خلال الأيام الماضية مع القائمين على رابطة مشجعي الزمالك في الإمارات، من أجل مناقشة اقتراحاتهم وتصوراتهم لتسهيل حضور جماهير الزمالك العريق في الإمارات لبطولة أبو ظبي الودية.

ومن المقرر أن يطير الزمالك إلى الإمارات يوم 18 يناير الجارى للمشاركة في الدورتين الوديتين، خلال فترة التوقف الدولى.