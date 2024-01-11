فورمولا واحد: هاس يستغني عن مدير فريقه غونتر شتاينر

الرياص - اسماء السيد - باريس: أعلن فريق هاس الاميركي المنافس في بطولة العالم للفورمولا واحد الاربعاء أنّ الايطالي غونتر شتاينر لم يعد مديرًا للفريق بعد عشر سنوات في منصبه.

واضطر الايطالي البالغ 58 عامًا الى ترك منصبه "بأثر ثوري" حسب البيان الصحافي للفريق، وحلّ مكانه مدير الهندسة في شركة هاس، الياباني أياو كوماتسو.

وقال جين هاس، مالك الفريق في البيان "أود أنّ ابدأ بتوجيه شكر الى غونتر شتاينر على عمله الجاد طوال السنوات العشر الماضية واتمنى له حظًا سعيدًا في المستقبل".

وأضاف رجل الاعمال الاميركي "كمنظمة، كان من الواضح أننا بحاجة إلى تحسين أدائنا على الحلبة. ومن خلال تعيين أياو كوماتسو كمدير للفريق، وضعنا الهندسة بشكل أساسي في قلب إدارتنا".