مدافع زد يدخل دائرة إهتمامات الزمالك في يناير

ياسر رشاد - القاهرة - دخل مصطفى العش مدافع فريق زد دائرة اهتمام مسؤولي الزمالك، تمهيداً للتعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية الجارية، حال حل أزمة القيد.

وأكد الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" الأيام القليلة الماضية شهدت جلسة بين أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة مع مسؤولي زد من أجل معرفة موقفهم للموافقة على رحيل اللاعب خلال الميركاتو الشتوي الجاري".

وأوضح أن الزمالك يفكر في إبرام صفقة تبادلية مع زد برحيل أحمد عبد الرحيم إيشو مقابل التعاقد مع مصطفى العش خلال الميركاتو الجاري.

والجدير بالذكر أن زد تعاقد مع مصطفى العش مطلع الموسم الجاري قادما من غزل المحلة في صفقة وصلت قيمتها لـ17 مليون جنيه.