جدول مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، ووصلت بعثة المنتخب الأول إلى كوت ديفوار، يوم الثلاثاء.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، يوم 13 يناير الجاري وتستمر حتى يوم 11 فبراير المقبل 2024.

ونرصد جدول مباريات منتخب مصر في البطولة:

الجولة الأولى: مصر – موزمبيق، يوم الأحد 14 يناير، الساعة 7:00 مساءً.

الجولة الثانية: مصر – غانا، يوم الخميس 18 يناير، الساعة 4:00 مساءً.

الجولة الثالثة: الرأس الأخضر – مصر، يوم الإثنين 22 يناير، الساعة 10:00 مساءً.

وتنقل مباريات كأس الأمم الإفريقية 2023 على قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للبطولة.

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موعد افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2023 والقنوات الناقلة

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