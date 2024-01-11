شبانة: بيراميدز لم يخالف لوائح إتحاد الكرة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي بيراميدز قام بإعارة 6 لاعبين فقط، وما يتردد حول قيامه بإعارة عشرة لاعبين غير صحيح مطلقًا.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "بيراميدز قام بإعارة 3 لاعبين لنادي زد في بداية الموسم، و3 لاعبين أيضًا لنادي المقاولون العرب".

وأضاف: "قد يكون هناك لاعبين آخرين تم ابرام عقود مؤقتة لهم بالانتقال لمدة سنة، ومن ثم إعادتهم بعد ذلك".

وأكمل: "فكرة فتح باب القيد ومحاولة البعض التأكيد على أن الزمالك المستفيد، غير صحيح، ولو كانت هناك وقت متبقى من الانتقالات الصيفية سوف يتم توزيعه على كل الدرجات".