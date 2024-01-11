موقف الشناوي وعمر كمال من المشاركة في مباراة منتخب مصر وموزمبيق

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات إصابة ثنائي منتخب مصر محمد الشناوي وعمر كمال وموقفهما من المشاركة في مباراة موزمبيق.

يستهل منتخب مصر مشوارة في بطولة كأس أمم أفريقيا بمواجهة نظيرة موزمبيق يوم الأحد المقبل الموافق 14 يناير الجاري.

يقع منتخب مصر في المجموعة الثانية من كأس الأمم الأفريقية رفقة منتخبات غانا، موزمبيق، الرأس الأخضر.

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كان ثنائي منتخب مصر، محمد الشناوي وعمر كمال، قد تعرضا للإصابة، خلال معسكر الفراعنة، استعداداً للمشاركة في أمم أفريقيا.

قال شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت1: “عمر كمال أكد أنه جاهز للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي وطمأن الجميع على إصابته، ومحمد الشناوي بخير وجاهز بشكل طبيعي لمباراة موزمبيق”.

وتابع: “الشكوك فقط حول أحمد الشناوي، وحتى الآن لم تتضح مدى جاهزيته لمواجهة موزمبيق، خاصة أنه اشتكى من الإصابة قبل أيام قليلة”.