الجونة يرد على أنباء انتقال لاعبه إلى الزمالك

كشف علاء عبد العال المدير الفني لنادي الجونة حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الفريق لضمه في الميركاتو الشتوي الجاري.

آشارت تقارير صحفية سابقة إلى إهتمام نادي الزمالك بالتعاقد مع أحمد محمود لاعب الجونة في موسم الانتقالات الشتوية الجارية.

أكد مدرب الجونة على إستمرار أحمد محمود مع الفريق نافياً إنتقاله إلى الزمالك.

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قال علاء عبد العال في تصريحات عبر برنامج “الماتش”: “أحمد محمود مستمر مع الجونة ولا نيه لرحيله”.

وأبدى مدرب الجونة سعادته بفوز الفريق اليوم على البنك الأهلي بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعات كأس الرابطة المصرية.

وأضاف: “استحققنا الفوز اليوم أمام خصم عنيد على الرغم من الغيابات التي يعاني منها الفريق”.

وآشار رضا عبد العال إلى أن فريقه لم يتأثر برحيل أحمد بلحاج: “هو لاعب كبير لكنه ليس فريق الجونة، والفريق قادر على تعويض أحمد بلحاج”.