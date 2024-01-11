نجم المغرب يسخر من منتخب مصر قبل انطلاق منافسات أمم أفريقيا

سخر عز الدين أوناحي لاعب وسط منتخب المغرب من طريقة لعب منتخب مصر قبل انطلاق منافسات كأس أمم أفريقيا.

قال أوناحي في تصريحات عبر صحيفة “La Provence” الفرنسية: “منتخب مصر الذي توج بـ كأس أمم أفريقيا 7 مرات من قبل لا يقدموا مباريات جيدة ولكنهم يعرفون كيفية إدارة الأمور”.

وتابع: “منتخب مصر يمكنه تسجيل هدف واحد فقط للتقدم من كرة ثابته، ثم يبدأ اللاعبون في السقوط يميناً ويساراً”.

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واتجهت بعقة منتخب مصر بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا إلى كوت ديفوار للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل.

يستهل الفراعنة مشوارهم في البطولة الافريقية بمواجهة نظيرة موزمبيق يوم الأحد المقبل الموافق 14 يناير في الجولة الاولى من دور المجموعات.

يقع منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة منتخبات غانا، موزمبيق وكاب فيردي، بينما يتواجد منتخب المغرب في المجموعة السادسة رفقة زامبيا، الكونغو الديمقراطية وتنزانيا.