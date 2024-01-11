ملف وانتهى.. محمد صبحي: مجلس الأهلي لن يناقش عودة رمضان صبحي نهائيا

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة، أن الأنباء التي انتشرت مؤخرا حول رغبة الأهلي في عودة رمضان صبحي عارية تماما من الصحة، وهذا الموضوع لن يناقش على طاولة مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد انتقال اللاعب لنادي بيراميدز وتم إغلاق الملف تماما.

وأضاف "شبانة"، في برنامج بوكس تو بوكس المذاع على قناة "etc"، مساء الأربعاء أنه لم يحدث أي كلام داخل الأهلي مطلقا بشأن فكرة عودة رمضان صبحي، وموقف النادي الأهلي هو رفض عودة اللاعب إلى النادي مطلقا.

وأوضح أن اللاعبين في الدوري تفضل الانتقال إلى الأهلي والزمالك بسبب الجماهيرية الكبيرة وليس بسبب الأموال فقط، لأنها أصل الكرة في مصر ولهما تاريخ كبير، ومهما صرفت أندية آخرى من أموال، وتعاقدوا مع لاعبين بأرقام مالية كبيرة، فلن يستطيعوا مجاراة الناديين.

وأشار إلى أن مستوى أداء بيراميدز انخفض الفترة الماضية بسبب تقوية مكانة الأهلي والزمالك، مؤكدًا أنه ليس بالمال فقط يُصنع التاريخ، والأموال لا تجلب البطولات.

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