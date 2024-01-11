حمزة المثلوثي: تعرضت لانتقادات سخيفة عقب انتقالي للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - قال حمزة المثلوثي، نجم الفريق الأول بنادي الزمالك، إنه تعرض لانتقادات عنيفة من جماهير الزمالك في بداية مشواره مع الفارس الأبيض، إلا أنه تقبل تلك الانتقادات التي تعرض لها.

وأضاف "المثلوثي"، في لقائه ببرنامج "الريمونتادا"، المذاع على قناة "المحور"، مساء الأربعاء، أنه الانطباع الأول من جماهير الزمالك عنه لم يكن جيدًا، بسبب مستواه المتواضع الذي قدمه في البداية، متابعا: "كنت ضحية في هذه الفترة، وتعرضت لانتقادات سخيفة والثقة انخفضت بالنسبة لي ولكنني لا أحب أن أظهر دور الضحية".

وأكمل: "أنا لا أركز مع وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا ما أنصح به أي لاعب لأنه ليس ملك نفسه، ومهما قدم لن يقتنع به الجميع، وعليه تقبل الانتقادات، وإلا أن يبحث عن مهنة ووظيفة أخرى".

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