فيتوريا يرفع حالة الطوارئ ويجهز خطة إسقاط موزمبيق

ياسر رشاد - القاهرة - رفع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، حالة الطوارئ في معسكر الفراعنة بكوت ديفوار استعدادا لمباراة موزمبيق، في مستهل مشوار منتخبنا بكأس الأمم الأفريقية التي تقام الأحد المقبل.

ووصلت أمس الأول بعثة المنتخب إلى أبيدجان على متن رحلة خاصة ومن ثم توجهت إلى مطار الإقامة الذي يبعد 30 دقيقة عن المطار وهو الأقرب لملعب چاردان بوتانيك حيث خاض الفراعنة عليه أمس الأربعاء، مرانه الأول في السابعة مساء.

واطمأن الجهاز الفني على أرضية ملعب التدريب الملحق بملعب مباريات الفراعنة في البطولة، فقط السحب الكثيفة وسط توقعات بهطول الأمطار بغزارة وهو ما يحاول فيتوريا التعامل معه خلال التدريبات المقبلة.

وبدأ فيتوريا شرح كل ما يتعلق بالمنافس للفريق خلال التدريبات، كما تم تقسيم الفريق إلى مجموعتين خلال المران من أجل منح الأساسيين فرصة للانسجام خلال التقسيمة الأخيرة في المران والتي شهدت توقفات لتصحيح الأخطاء.

وحرص شريف سيف، سفير مصر في كوت ديفوار، على دعم المنتخب منذ وصوله وتذليل كافة العقبات أمامه فيما يتعلق بالتأمين والانتقالات وكذلك تأمين المهمات التي يحتاجها الفريق.

في سياق متصل، تحدث البرتغالي فيتوريا في تصريحات صحفية قبل انطلاق البطولة، مؤكدًا أن ;منتخب مصر أحد المرشحين لحصد لقب أمم إفريقيا، ولكن هناك مستويات مرتفعة للغاية وأغلب لاعبي القارة يتواجدون في الدوريات الخمس الكبرى.

وأضاف: ;هناك الكثير من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند المنافسة على لقب إفريقيا، مثل مرافقة الشرطة لنا، حركة المرور ، وأشعة الليزر من المنافسين وحالة الملعب وإصابات اللاعبين، متغيرات صغيرة ولكن يمكن أن تُحدث فرقا كبيرا في الملعب، ولكننا لن نخوض في التفاصيل ونعد بأن نعمل بجد وواثقون في ذلك;.

وعندما سئل فيتوريا عن غياب مصر عن التتويج الأفريقي منذ 13 عاما، قال: ;أشعر بضغط طبيعي لأنني في بلد كبير، لكن الناس بحاجة لمعرفة أنه لا يوجد شيء سهل وعندما تعاقدت مع مصر كان لمدة 4 سنوات من أجل إعداد فريق لكأس العالم 2026، هناك بطولة إفريقيا بالطبع ولكن من خلال التعاقد هنا، يظل هدفنا الأكبر هو مونديال 2026;.

وأوضح: ;أمم إفريقيا هي خطوة وبالتأكيد نريد الفوز بها لكنني عقلاني، نحن جميعا لدينا الثقة ونعلم أنها منافسة صعبة، أحتاج إلى هذا الضغط وأريد الفوز بالألقاب في كل مكان، لا أريد القتال من أجل لا شيء;.

وواصل فيتوريا: مصر أكثر من تُوج بلقب إفريقيا وهناك متطلبات لحصد المزيد، هذا الأمر مثير بالنسبة لي، وأعدتني تجاربي السابقة لذلك، أتوقع الأفضل دائما لأنني أؤمن بعملنا وأشعر هنا بالتقدير، لدي علاقة ممتازة مع اللاعبين حتى أنني حصلت على جائزة من الاتحاد بسبب عملنا الجيد ونحن محل ثقة هنا في مصر وأحب العمل هنا;.

وختم: ;وجدت اضطرابات هائلة في القاهرة، بالمعنى الجيد للكلمة، مصر دولة يبلغ عدد سكانها 120 مليون نسمة يتنفسون كرة القدم، وأنا أحبها، هناك إمكانات ولكن أعتقد أنه لا يزال هناك الكثير للقيام به، هذا تحد لأنني مقتنع بأن هناك لاعبين إذا كان لديهم ظروف أخرى، يمكنهم اللعب على مستوى أعلى بكثير;.