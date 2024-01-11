الغيني بانجورا: مهمة صلاح صعبة.. وأرشح كوت ديفوار للتتويج

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أمادو بانجورا نائب رابطة الأندية بالدوري الغيني السابق أن مجموعة غينيا في كأس الأمم الأفريقية صعبة بوجود السنغال والكاميرون وجامبيا.

وأضاف بانجورا في تصريحات خاصة لـالوفد أن السنغال لديها الأفضلية في التأهل من المجموعة، ولكن منتخب غينيا يستطيع تحقيق نتيجة جيدة على الاقل التعادل مثلما كانت نتائج مواجهات المنتخبين بينهما في السنوات الأخيرة.

وتابع: "هناك نجوم عالميون في بطولة كأس أمم أفريقيا، مثل محمد صلاح ومحرز وحكيمي وماني وأوسيمين وغيرهم حتى نابي كيتا وجراهيسي، لكن اللعب في أوروبا مختلف عن أفريقيا ونظام وطريقة اللعب داخل أدغال أفريقيا تكون مختلفة من وجهة نظري.

وواصل: جيراهسي لاعب منتخبنا يقدم مستويات جيدة مع فريقه شتوتجارت في الدوري الألماني لكن لا أعتقد أن سيكون على نفس المستوى في أمم أفريقيا بسبب اختلاف طريقة اللعب، والتي قد تكون تساعده للوصول إلى هذا المستوى والأداء.

وأشار إلى أن مهمة محمد صلاح مع منتخب مصر صعبة لأن المدافعين يعلمون قدراته وسيفرضون عليه رقابة مشددة.

وأكد أن منتخب غينيا يستطيع الانتصار على أي منافس حال لعب كمجموعة وفريق واحد موضحاً أن المنتخب الإيفواري المرشح الأول للتتويج باللقب القاري.

وشدد على رفضه العودة للعمل بالاتحاد الغيني مجدداً بعدما كان نائباً لرئيس الاتحاد موضحاً أنه يريد العمل لبلاده فقط وليس لأشخاص.