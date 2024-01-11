عودة طائرة منتخب جامبيا بعد 9 دقائق من إقلاعها إلى كوت ديفوار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد الجامبي لكرة القدم عودة طائرة بعثة الفريق إلى المطار بعد 9 دقائق من إقلاعها.

وكانت طائرة منتخب جامبيا متجهة إلى كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2023.

واكتشف طاقم الطائرة وجود مشاكل فنية، وبعد العودة إلى المطار اتضح أنها ضغط في الهواء والأكسجين.

ويشارك منتخب جامبيا في كأس الأمم الإفريقية 2023 ضمن المجموعة الثالثة التي تضم، الكاميرون والسنغال وغينيا.

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