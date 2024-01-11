"ثنائي مصري".. أكثر 10 لاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تفتتح بطولة كأس الأمم الإفريقية يوم السبت المقبل 13 يناير، بمباراة كوت ديفوار ضد غينيا بيساو، حيث تقام في الفترة بين 13 من الشهر الجاري حتى 11 فبراير.

وشهدت الأميرة السمراء الكثير من الهدافين المميزين الذين تنافسوا على لقب هداف كأس الأمم الإفريقية، وشهدت قائمة أكثر 10 هدافين للبطولة وجود ثنائي مصري.

ونستعرض لكم قائمة أكثر 10 لاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ الأمم الإفريقية:

1.صامويل إيتو (الكاميرون) - 18 هدفا

2.لوران بوكو (كوت ديفوار) - 14 هدفا

3.رشيدي يكيني (نيجيريا) - 13 هدفا

4.حسن الشاذلي (مصر) - 12 هدفا

5.حسام حسن (مصر) - 12 هدفا

6.باتريك مبوما (الكاميرون) - 11 هدفا

7.ديدييه دروجبا (كوت ديفوار) - 11 هدفا

8.مولامبا نداي (الكونغو) - 10 أهداف

9.كالوشا بواليا (زامبيا) - 10 أهداف

10.جويل تييهي (كوت ديفوار) - 10 أهداف

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