مفاجأة في عقود ثنائي الزمالك بعد فشل صفقة البنك الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - توقفت صفقة انتقال لاعبي الزمالك ناصر منسي ومحمد عبد الغني، إلى نادي البنك الأهلي، بسبب تمسك الثنائي بالحصول على مبالغ ضخمة، مثل التي يحصلون عليها داخل الزمالك.

وقال الإعلامي محمد شبانة، في تصريحات إذاعية، أن ناصر منسي طلب الحصول على ما يقرب من ١٥ مليون جنيه، وهي قيمة عقده في نادي الزمالك، فيما عرض نادي البنك الأهلي ستة ملايين جنيه فقط، وهي نفس قيمة عقده السابق مع النادي قبل الانتقال إلى الأبيض.

فيما طلب محمد عبدالغني، الحصول على ١٠ ملايين جنيه، بزيادة أربعة ملايين عن عقده الحالي مع الزمالك، حيث يتقاضى ٦ ملايين جنيه حاليًا.

البنك الأهلي يوقف المفاوضات:

أضاف شبانة بأن إدارة البنك رأت أن المبالغ المطلوبة مبالغ فيها جدًا، وبناءً عليه توقفت المفاوضات.

وأتم شبانة حديثة، بأنه يجب فتح ملف عقود بعض اللاعبين الحالية الكبيرة جدًا مقارنة بما يتم تقديمه داخل الملعب في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي.