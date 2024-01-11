أنشيلوتي يعد نجم ريال مدريد بمنحه فرصه للمشاركة

منح المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، وعدا لأندري لونين حارس مرمى الميرنجي بأنه سيمنحه الفرصة للمشاركة في المباريات المقبلة.

ووفقا لشبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، كان يدرك أنشيلوتي أن الحارس الأوكراني أندري لونين سيصاب بالإحباط من وضعه مجددا على مقاعد البدلاء، لذا أجرى معه محادثة خاصة قبل مباراة أتلتيكو مدريد.

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وأشارت إلى أن أنشيلوتي قال للونين قبل 24 ساعة من موقعة أتلتيكو: “ستلعب كثيرًا من الآن وحتى نهاية الموسم.. أنا أمنحك وعدا، لكن كيبا من سيظهر في هذه المباراة”.

وأوضحت أن أنشيلوتي ينوي أيضا وضع كيبا أريزابالاجا في التشكيلة الأساسية في نهائي كأس السوبر.

وكان ريال مدريد فاز على أتلتيكو بنتيجة 5-3، وينتظر مواجهة الفائز من برشلونة وأوساسونا، في المباراة النهائية.

وسجل للملكي أنطونيو روديجر، وفيرلاند ميندي، وداني كارفاخال، وستيفان سافيتش (هدف عكسي)، وإبراهيم دياز في الدقائق (20، 30، 85، 115، 122)، بينما أحرز لأتلتيكو ماريو هيرموسو، وجريزمان، وروديجر (هدف عكسي) في الدقائق (7، 37، 78).