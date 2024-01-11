بسبب دعم فلسطين.. يوسف عطال يستأنف على الحكم بحبسه في فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن محامو الجزائري يوسف عطال لاعب نادي نيس الفرنسي، الاستئناف على الحكم الصادر ضد الأخير بالسجن مع وقف التنفيذ، بسبب دعم القضية الفلسطينية.

وحكم على العطال بالسجن لمدة 8 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 45 ألف يورو، بتهمة التحريض على الكراهية على أساس الدين.

وقال أنطوان فاي محامي اللاعب لوكالة "فرانس برس": "بعث برسالة دعم للفلسطينيين في غزة، بالنسبة له، هذا هو السلام، وهو ليس الوحيد".

وكان العطال نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" يدعو فيه إلى "يوم أسود لليهود"، وحذف اللاعب مقطع الفيديو واعتذر، إلا أن نادي نيس قرر إيقاف اللاعب وتحويله إلى اللجنة التأديبية، وأخطر رئيس بلدية نيس النيابة العامة متهما اللاعب بالدفاع عن الإرهاب.

وأوقفت الشرطة الفرنسية عطال احتياطيا في نوفمبر الماضي، وأحيل بعدها إلى مكتب النيابة العامة، ووضع اللاعب تحت المراقبة القضائية بكفالة قدرها 80 ألف يورو ومنع من مغادرة الأراضي الفرنسية، باستثناء الأنشطة المرتبطة بكرة القدم مع المنتخب والنادي.

واستدعى عطال من قبل منتخب بلاده للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير.

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