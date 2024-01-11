"3 بطاقات حمراء وزجاجة كحول تصيب رأس لاعب روما"... ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

فاز لاتسيو على نظيره روما بنتيجة 1-0، أمس الأربعاء، ضمن مباريات ربع نهائي كأس إيطاليا، بعد مواجهة مثيرة شهدت طرد ثلاثة لاعبين على ملعب الأولمبيكو .

وشهد ديربي روما اشتباكات عنيفة بين المشجعين حيث أطلق عدد من المشجعين الألعاب النارية على بعضهم البعض قبل أن يصاب لاعب خط وسط روما إدواردو بوف بزجاجة "بيرة".

وبدأت الاشتباكات العنيفة بين جماهير لاتسيو وروما قبل مباراة ربع نهائي كأس إيطاليا مساء أمس الأربعاء، والتي استمرت طوال المباراة.

وتم إطلاق الصواريخ من قبل مجموعتي المشجعين داخل الملعب، مما اضطر الشرطة للتدخل، بجانب رفع أعلام روما ولاتسيو والتلويح بها خلال الاشتباكات.

وعندما تم استبدال لاعب خط وسط روما "إدواردو بوف" في الدقيقة 76، استهدفته جماهير لاتسيو، حيث أصابت زجاجة بيرة رأس اللاعب البالغ من العمر 21 عاما.

وتم طرد بيدرو في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد حصوله على إنذارين، قبل أن يحصل لاعب روما سردار أزمون على بطاقة حمراء مباشرة بعد أن ضرب نيكولو روفيلا على رأسه.

وتم طرد زميله جيانلوكا مانشيني بسبب "سب" الحكم دانييلي أورساتو بعد المباراة، بينما تلقى مورينيو مدرب روما البطاقة الحمراء للمباراة الثانية على التوالي.

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