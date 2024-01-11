"هو يعوضنا".. شيكابالا يوجه رسالة لجماهير الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وجه قائد الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا" رسالة لجماهير الأبيض، متحدثا عن احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة لتحقيق البطولات.

وقال شيكابالا خلال مداخلة تلفزيونية: "نريد التعاقد مع من يكون على قدر قميص الزمالك، لدينا مشاكل كثيرة كثيرة من هنا لغدا، ونحتاج لاعبين كثيرة لمساندة الفريق".

وأضاف: "سنحاول تحقيق بطولة أو بطولتين، الكونفدرالية هدفنا الأساسي في الموسم الحالي والدوري أيضا مازال طويلا وحظوظنا على المنافسة قائمة".

واختتم شيكابالا: "لدينا مباراة هامة في نهائي كأس مصر وسنحارب عليها، نعاني من أزمات عديدة ولكن جمهور الزمالك يعوضنا بدعمه وأقول لهم "أنتم رقم 1".

ويواجه الزمالك الأهلي في شهر مارس المقبل، ضمن نهائي كأس مصر موسم 2022-2023، كما أنه حجز مقعدا في ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

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