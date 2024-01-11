"الثامنة؟".. جلسة تصوير خاصة لمنتخب مصر قبل أمم أفريقيا 2023 (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام"، مقطع فيديو لجلسة تصوير منتخب مصر قبل بداية كأس الأمم الإفريقية 2023.

وظهر في مقطع الفيديو عدد من لاعبي منتخب مصر على رأسهم محمد صلاح وهم يرتدون قمصان الفريق الوطني ويقومون بحركات تفاعلية، وعلق الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي: "الثامنة؟ يبدو أنهم مستعدون للغاية".

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الجدير بالذكر أن بطولة كأس الأمم الإفريقية تبدأ يوم السبت المقبل الموافق 13 يناير، بمباراة كوت ديفوار ضد غينيا بيساو.

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