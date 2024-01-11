موعد مباراة افتتاح أمم أفريقيا بين كوت ديفوار و غينيا بيساو

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار محبي كرة القدم الأفريقية إلى ملعب الحسن واتارا في ساحل العاج من أجل متابعة مباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، والتي ستجمع بين كوت ديفوار و غينيا بيساو لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات.

مجموعات كأس أمم أفريقيا ..

المجموعة الأولى: ساحل العاج ونيجيريا وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو

المجموعة الثانية: مصر وغانا والرأس الأخضر وموزمبيق

المجموعة الثالثة: السنغال والكاميرون وغينيا وغامبيا

المجموعة الرابعة: الجزائر وبوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا

المجموعة الخامسة: تونس ومالي وجنوب أفريقيا وناميبيا

المجموعة السادسة: المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 يناير الجاري، وسيلتقي منتخب كوت ديفوار مع نظيره غينيا بيساو على ملعب الحسن واتارا في المباراة الافتتاحية للبطولة.

وسيتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.