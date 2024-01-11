أمم أفريقيا لليد.. منتخب مصر يختمم استعداداته بمواجهة الكونغو وديا

ياسر رشاد - القاهرة - يختتم منتخب مصر الوطني الأول لكرة اليد، بقيادة مديره الفني الإسباني خوان كارلوس باستور استعداداته للدفاع عن لقبه في بطولة افريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٧ الي ٢٧ من الشهر الجاري بمواجهة الكونغو وديا.

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب الكونغو ودياً غدًا الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويواصل منتخب مصر لكرة اليد تدريباته بالقاهرة منذ العودة من الدنمارك بعد التألق خلال منافسات الدوري الذهبي بالفوز على النرويج وهولندا والخسارة من الدنمارك.



ويختتم منتخبنا ودياته مع الكونغو غدا قبل مواجهة غينيا في مباراة الافتتاح المقرر لها ١٧ من الشهر الجاري .





ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب غينيا يوم الأربعاء الموافق 17 يناير المقبل في افتتاح البطولة الأفريقية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقد أسفرت قرعة البطولة الأفريقية عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجوار كلًا من: “غينيا، الكاميرون، والكونغو برازافيل“.

وتستضيف مصر البطولة الأفريقية بمشاركة 16 دولة وهم:” مصر والجزائر وتونس وأنجولا وكاب فيردي وغينيا والكونغو برازافيل والجابون والكاميرون وليبيا والمغرب ونيجيريا ورواندا وزامبيا والكونغو الديمقراطية وكينيا“.

ويتأهل الفائز بكأس الأمم الأفريقية للرجال لكرة اليد مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر هو حامل لقب آخر نسختين من كأس الأمم الأفريقية في تونس 2020 ومصر 2022.