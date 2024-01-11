كورينثيانز البرازيلي يهدد بتعطيل صفقة بيع نجمه إلى باريس سان جيرمان

تلقى باريس سان جيرمان الفرنسي، تهديدا صريحا لمساعيه من أجل تعزيز صفوفه بصفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن إدارة بي إس جي أغضبت مسؤولي كورينثيانز البرازيلي بسبب المماطلة في إتمام صفقة لاعب الوسط الشاب جابرييل موسكاردو.

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ونقلت الصحيفة رسالة أجوستو ميلو رئيس النادي البرازيلي قائلا “إما أن يدفع باريس حاليا أو يعود اللاعب إلى كورينثيانز”.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن النادي الباريسي اتفق على ضم موسكاردو مقابل 22 مليون يورو بخلاف مليوني يورو حوافز إضافية

إلا أن لاعب الوسط الواعد البالغ من العمر 18 عاما أثار شكوك النادي الباريسي عند إجراء الفحص الطبي الذي أظهر حاجته لجراحة عاجلة في كاحل القدم.

وتأجلت صفقة موسكاردو لحين إشعار آخر بينما أتم النادي الباريسي التعاقد مع لوكاس بيرالدو مدافع ساو باولو الذي حضر مع موسكاردو إلى باريس في طائرة واحدة.