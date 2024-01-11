كهربا يرحل إلى الخليج في الشتاء.. الاهلي يوضح موقفه

حسم النادي الاهلي الجدل المثار حول إمكانية رحيل اللاعب محمود عبد المنعم كهربا إلى أحد أندية الدوريات الخليجية في الشتاء الحالي.

وارتبط اسم محمود كهربا بالرحيل عن أسوار النادي الاهلي بعد تلقيه أكثر من عرض خارجي للظفر بخدماته في الميركاتو الشتوي.

وقال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات إذاعية” كهربا بالفعل تلقى عروضا للإنتقال على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل مبالغ مالية كبيرة”.

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وأضاف في حديثه” إدارة الكرة بالأهلي التي يترأسها محمود الخطيب رفضت بصورة قاطعة فكرة رحيل اللاعب خاصة وأن الفريق مقبل خلال الفترة القادمة على العديد من التحديات المحلية والإفريقية”.

ومن المقرر أن يعود النادي الأهلي إلى التدريبات الجماعية مساء اليوم الخميس بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر لمدة أسبوعين.