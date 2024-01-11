إريك داير في ميونيخ للتوقيع مع بايرن

الرياص - اسماء السيد - برلين : بات بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني في المواسم الـ11 الماضية، قريباً من حسم التعاقد مع المدافع الدولي الإنكليزي إريك داير من توتنهام، وذلك وفق ما أفاد مدرب النادي البافاري توماس توخل الخميس بقوله "إنه في ميونيخ".

وقال توخل للصحافيين "نحاول التعاقد معه، وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة والحصول على خيار آخر لفريقنا".

ووصل داير (29 عاماً و49 مباراة دولية) الى ميونيخ الخميس لإجراء الفحص الطبي الروتيني قبل التوقيع مع النادي البافاري، وهو قال لشبكة "سكاي" الألمانية إن "بايرن ناد رائع".

وأفادت التقارير أن داير الذي يصل الصيف المقبل الى نهاية عقده مع توتنهام، سيكلف بايرن أربعة ملايين يورو.

ورغم أنه يشغل دائماً مركز قلب الدفاع، بإمكان داير أن يلعب أيضاً في الوسط دفاعي أو كظهير أيمن.

ودافع داير عن ألوان توتنهام منذ 2014 وخاض معه أكثر من 360 مباراة في جميع المسابقات، لكنه قرر البحث عن مغامرة جديدة ستجمعه مجدداً بزميله السابق في النادي اللندني مواطنه الهداف هاري كاين القادم هذا الموسم الى العملاق البافاري.

ويبحث توخل عن خيار جديد في خط دفاعه، لاسيما بعد خسارة جهود الكوري الجنوبي مين جاي كيم المتواجد حالياً في قطر للمشاركة مع بلاده في كأس آسيا التي تنطلق الجمعة.

وقال توخل إنه يرى داير "متخصصاً في مركز قلب الدفاع" وانضمامه الى الفريق يعني "أولاً وقبل كل شيء، أنه سيحرر ليون غوريتسكا ليلعب في خط الوسط".

وغياب كيم للمشاركة مع منتخب بلاده يعني أن توخل يملك خيارين فقط في مركز قلب الدفاع هما الهولندي ماتيس دي ليخت والفرنسي دايو أوباميكانو.

وُلِد داير في إنكلترا لكنه ترعرع في البرتغال حيث بدأ مسيرته الكروية مع سبورتينغ قبل الانتقال عام 2014 الى توتنهام الذي خاض معه أربع مباريات فقط هذا الموسم.

ويحتل بايرن المركز الثاني في الدوري الألماني بفارق أربع نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر لكنه يملك مباراة مؤجلة.