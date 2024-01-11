كيف يستفيد الأهلي من صفقة وسام أبو علي كلاعب فلسطيني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن النادي الأهلي إنهاء الاتفاق مع المهاجم الدنماركي صاحب الأصول الفلسطينية وسام أبو علي، ووصل اللاعب إلى مصر واجتاز الكشف الطبي بنجاح، ويتبقى جلسة التصوير وتقديم الصفقة.

ويتعاقد النادي الأهلي مع وسام أبو علي كلاعب فلسطيني، إذ أكد أمير توفيق مدير التعاقدات في الأحمر حصول اللاعب جواز سفر فلسطيني استخرجه يوم 12 ديسمبر الماضي.

ويستفاد الأهلي من قيد وسام أبو علي كلاعب فلسطيني، إذ يتم معاملته كالمصري، وفقا للوائح الاتحاد المصري لقيد اللاعبين في موسم 2023-2024، لا يتم احتساب اللاعب الفلسطيني كلاعب أجنبي في قائمة الفريق.

ويسمح للأندية المصرية قيد 5 لاعبين أجانب بحد أقصى في قائمة الفريق، ولا يجوز مشاركة حارس مرمى غير مصري، ويضم الأهلي حاليا 5 محترفين، التونسي علي معلول، المغربي رضا سليم، الجنوب أفريقية بيرسي تاو، الفرنسي أنتوني موديست، المالي أليو ديانج.

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