"ثاني صفقات يناير".. الأهلي يضم لاعب مودرن فيوتشر لمدة 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - أنهى النادي الأهلي تعاقده مع عمر كمال عبد الواحد الظهير الأيمن لفريق مودرن فيوتشر في الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد مصدر لموقع "الخليج 365" أن عمر كمال انتقل إلى النادي الأهلي نهائيا لمدة 3 سنوات وحتى عام 2027 مع خيار التمديد لمدة سنة إضافية.

وكشف المصدر أن اللاعب الدولي انتقل إلى المارد الأحمر مقابل إعارة محمد زعلوك وأحمد كباكا والمدافع عبدالرحمن رشدان لمدة عامين ونصف لكل منهما.

ووضع النادي الأهلي بندا في عقد زعلوك وكباكا تحديدا يفيد بأن الأحمر يمكنه استعادة أي لاعب من الثنائي خلال أي فترة انتقالات، على أن يتم تعويض فيوتشر بلاعب آخر.

اقرأ أيضًا:

"ثنائي مصري".. أكثر 10 لاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ الأمم الإفريقية

"صلاح ثانيا".. أغلى 10 لاعبين بكأس الأمم الإفريقية 2023

"من ربع النهائي حتى البطل".. زيادة كبيرة في الجوائز المالية لكأس الأمم الإفريقية 2023