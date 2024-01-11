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رسميا.. بوروسيا دورتموند يعلن التعاقد مع سانشو على سبيل الإعارة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن نادي بوروسيا دورتموند تعاقده مع الجناح الإنجليزي جادون سانشو قادما من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقال سانشو بعد العودة إلى بوروسيا: "عندما دخلت غرفة تبديل الملابس اليوم، شعرت وكأنني أعود إلى المنزل، لا أستطيع الانتظار لرؤية زملائي مرة أخرى".

الجدير بالذكر أن اللاعب الإنجليزي شارك من قبل مع بوروسيا في موسم 2017/18 قادما من نادي مانشستر سيتي في صفقة بلغت قيمتها حوالي 21 مليون يورو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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