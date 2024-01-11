رسميا.. بوروسيا دورتموند يعلن التعاقد مع سانشو على سبيل الإعارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن نادي بوروسيا دورتموند تعاقده مع الجناح الإنجليزي جادون سانشو قادما من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقال سانشو بعد العودة إلى بوروسيا: "عندما دخلت غرفة تبديل الملابس اليوم، شعرت وكأنني أعود إلى المنزل، لا أستطيع الانتظار لرؤية زملائي مرة أخرى".

الجدير بالذكر أن اللاعب الإنجليزي شارك من قبل مع بوروسيا في موسم 2017/18 قادما من نادي مانشستر سيتي في صفقة بلغت قيمتها حوالي 21 مليون يورو.

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