مدرب جامبيا: كنا في عداد الموتى ولن نذهب إلى كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف توم سانتفيت المدير الفني لمنتخب جامبيا، تفاصيل ما حدث مع بعثة الفريق في الطائرة المتجهة إلى كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال مدرب جامبيا في تصريحات لـ "بي بي سي": "قال طاقم الطائرة إن هناك مشكلة في تكييف الهواء قبل إقلاعنا، لكن الأمر سيكون على ما يرام عندما نقلع بالطائرة، بعد بضع دقائق، كان الجو حارا جدا في الطائرة".

وأَضاف: "لقد نمنا جميعًا بسبب نقص الأكسجين، ولم نتمكن من إيقاظ بعض اللاعبين، لاحظ الطيار ذلك واضطررنا للعودة، أصيب البعض بالصداع، ولو استمرت الرحلة لمدة 30 دقيقة أخرى، لكنا في عداد الموتى".

وتابع: "الغريب في الأمر أن أقنعة الأكسجين لم تخرج، ومن الجيد أن الطيار أدرك صعوبة هذا الموقف المميت، لذلك عاد بنا للمطار، مازلنا في حالة صدمة، كنا على وشك التسمم بأول أكسيد الكربون، لقد طُلب منا السفر على نفس الطائرة إلى كوت ديفوار، لكن القائد عمر كولي وأنا رفضنا".

وواصل: "إذا لم نسافر على طائرة مختلفة، سنعود إلى الوطن ولن نذهب إلى كأس الأمم الإفريقية، نريد أن نقاتل ونموت من أجل الوطن في ملعب كرة القدم ولكن ليس خارجه".

واختتم: "لم يتمكن بعض اللاعبين من التدريب بسبب ما حدث، ما زالوا يعانون من الصداع وهذا أمر مقلق، بينما لا يزال بعض اللاعبين يشعرون بالدوار، لقد تدربنا في محاولة للتخلص من التوتر".

وأعلن الاتحاد الجامبي لكرة القدم عودة طائرة الفريق بعد 9 دقائق من إقلاعها، بسبب مشاكل فنية.

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