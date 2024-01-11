الامارات | "الهيئة" توقع مذكرة تفاهم مع البحرين للتعاون في مجال الرياضة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت الهيئة العامة للرياضة مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للرياضة في البحرين بشأن التعاون في مجال الرياضة في البلدين الشقيقين، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين في مجال الرياضة والاستفادة من الخبرات المشتركة، حيث تم توقيع المذكرة في أبوظبي بحضور الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، والشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس البحريني الأعلى للشباب والرياضة ورئيس الهيئة العامة للرياضة في البحرين ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، إلى جانب عدد من المسؤولين.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الرياضة من خلال تبادل الخبرات والمعرفة في مختلف المجالات الرياضية، بما في ذلك تبادل الـبرامج بين المؤسسات والهيئات والاتحادات الرياضية في كلا البلدين، ومشاركة المعرفة والاطلاع المتبادل على الوثائق والمواد السمعية والبصرية والمكتبية والتجارب المتعلقة بمجالات الرياضة المختلفة، وإعداد الكوادر الرياضية وتنمية برامج تبادل هذه الكوادر بالدعوة إلى حضور المؤتمرات والندوات الوطنية والإقليمية والدولية التي تنظمها البلدين، وتنسيق المواقف في المجال الرياضي في المحافل الإقليمية والدولية، والاطلاع على أفضل الممارسات فيما يخص تطوير البرامج والمبادرات الرياضية بالتعاون بين المؤسسات المعنية في البلدين.

ويسعى الطرفان من خلال الاتفاقية إلى التعاون المشترك في تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية، وفي مجالات علوم التدريب وبرامج إعداد اللاعبين وتأهيل الكوادر الرياضية واكتشاف المواهب الرياضية، وتعزيز الحضور الرياضي خاصة في الرياضات الفردية للاعبين المميزين في البلدين الشقيقين، فضلاً عن تنسيق الجهود المشتركة فيما يتعلق بمجالات الطب الرياضي، والسياحة الرياضية، ومكافحة المنشطات، والرياضة المجتمعية، والرياضة البارالمبية، ورياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، والرياضة النسائية.