أرقام موسيماني في دوري روشن بعد تولي مهمة تدريب أبها السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت ادارة التعاقدات بنادي أبها السعودي، الحصول على توقيع الجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني، المدرب السابق لفريق أهلي جدة بدوري روشن للمحترفين.

أرقام موسيماني في الدوري السعودي

وسبق وأن خاض الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مهمة التدريب في مسابقة الدوري السعودي من خلال نادي أهلي جدة،ونجح فى صعوده الى دوري الأضواء والعودة لدوري المحترفين في الموسم الحالي 2023/2024.

وبعد ان استطاع الصعود بفريق الأهلي السعودي تم الاعلان عن رحيل الجنوب افريقي الى صفوف نادي الوحدة الإماراتي، ثم رحيله شهر نوفمبر الماضي.

وتم توقيع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، على عقود تدريب فريق أبها ليكون خلفا للمدرب يوسف المناعي الذي تمت إقالته.

وأوضحت:"أن أحمد الحديثي، رئيس نادي أبها وقع مع بيتسو موسيماني بشكل رسمي ليبدأ مهمته الفنية السبت المقبل مع عودة اللاعبين من الإجازة، التي مُنحت لهم خلال فترة التوقف الحالية بالتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس آسيا 2023".