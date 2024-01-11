منتخب جامبيا ينجو من الموت قبل المشاركة في أمم أفريقيا

واجهه منتخب جامبيا لحظات صعبة أثناء توجه بعثة الفريق إلى كوت ديفوار للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

عادث البعثة مرة اخرى غلى جامبيا بعد دقائق قليلة من الإقلاع بسبب عطل في الطائرة أدى إلى نقص الأكسجين.

حلقت الطائرة في السماء لمدة 9 دقائق، قبل أن تعود إلى المطار الرئيسي لدولة جامبيا من جديد بسبب العطل وحدوث حالات إغماء بين اللاعبين.

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علق توم سانتفيت المدير الفني لـ منتخب جامبيا على الحادثة قائلاً: “كان من الممكن أن نموت جميعًا”.

وتابع: “نمنا كلنا سريعاً بسبب نقص الأكسجين قرر الطيار العودة سريعاً، نصف ساعة اخرى من الطيران وكنا سنتسمم من ثاني أكسيد الكربون”.

أضاف المدرب: “أنا مستعد للموت في ملعب كرة القدم، ولست مستعدًا للموت من أجل عملي خارج الملعب، ولحسن الحظ، لم تكن هناك عواقب وخيمة”.