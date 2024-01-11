القميص رقم 1.. كيف انتهت أزمة شناوي الأهلي مع بيراميدز في المنتخب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم القائمة النهائية لمنتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 بأرقام اللاعبين، وشهدت القائمة ارتداء أحمد الشناوي قميص يحمل رقم 1، فيما يرتدي محمد الشناوي قميص رقم 16.

وكان القميص رقم 1 هو أولى أزمات منتخب مصر قبل كأس الأمم الإفريقية 2023، إذ قال الإعلامي أحمد شوبير: "بالفعل حدث خلاف بين محمد الشناوي وأحمد الشناوي، حول قميص المنتخب رقم 1، خلال المعسكر الجاري، لكن الأزمة لم تتفاقم، الموضوع بدأ بطلب أحمد الشناوي ارتداء رقم 1، ويرى أنه الأحق بذلك من حيث الأقدمية وبالحديث مع محمد الشناوي تفهم الأمر".

وسبق أن نشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري على موقع التغريدات "إكس" صورة جماعية لحراس مرمى المنتخب، وكان الشناوي لاعب الأهلي يرتدي قميص دون رقم، قيما ارتدى أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز القميص رقم 1.

وارتدى أحمد الشناوي القميص رقم 1 بحكم الأقدمية، إذ أنه يشارك مع منتخب مصر منذ عام 2011، فيما يلعب شناوي الأهلي مع منتخب مصر منذ عام 2018، ويعتبر هو الحارس الأساسي منذ 4 سنوات.

اقرأ أيضًا:

جدول مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2023

الفراعنة الأكثر تتويجًا.. الكاف يستعرض الفائزين بكأس أمم إفريقيا على

لإصلاح ما أفسده موديست و5 آخرين.. وسام أبو علي صفقة أحلام الأهلي