"افتقدكم جدا".. مارسيل كولر يوجه رسالة لجماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وجه مارسيل كولر المدير الفني للأهلي رسالة إلى جماهير النادي، عقب انتهاء عطلته التي قضاها في سويسرا خلال فترة الراحة من التدريبات.

وكتب كولر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بعد فترة شاقة خضنا فيها 23 مباراة خلال 100 يوما، منها 10 مباريات بآخر 33 يوما قبل التوقف الدولي، تخلل تلك الفترة رحلات سفر طويلة ومرهقة إلى تنزانيا مرتين والسعودية مرتين والإمارات وجنوب إفريقيا، بعدها انهمكنا في 3 أسابيع في معسكر طويل من أجل كأس العالم للأندية ثم السوبر المصري".

وأَضاف: "لم يعرف يومنا في تلك الفترة إلا التدريبات الشاقة ومشاهدة عدد لا حصر له من الفيديوهات وتحليلها استعدادا لضغط وشدة مباريات على أعلى مستوى، بعد تكليل جهودنا ببرونزية كأس العالم ثم كأس السوبر المصري، كان لا بد من راحة لالتقاط الأنفاس والاستعداد للمرحلة المقبلة التي تحتاج منا كل ذرة عرق وتعب وجهد خاصة في ظل غياب 12 لاعبا مع منتخباتهم سواء الأول أو الأولمبي".

وواصل: "قضيت فترة الإجازة وسط ثلوج جبال سويسرا الخلابة والتي تمنحني دوما القوة والصفاء، لم أقم فقط بإعادة شحن طاقتي ولكن استغللت أنا وجزء من فريقي المساعد تلك الإجازة لحضور الدورات التدريبية الإلزامية بشأن تجديد رخصة التدريب".

واختتم كولر: "رسالتي إلى جمهور الأهلي، افتقدكم جدا، وسعيد لرؤيتكم قريبا مرة أخرى".

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