ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا يلا شوت اليوم في كأس السوبر الإسباني

مشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا يلا شوت اليوم في كأس السوبر الإسباني ، عشاق كرة القدم العالمية، وبشكل خاص الأوروبية، يبحثون بشغف عن قناة مجانية تبث أحداث المواجهة المثيرة بين فريقي برشلونة وأوساسونا، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني. تأتي هذه المواجهة الحماسية التي ستقام في ملعب الأول بارك بمدينة الرياض، لتشهد على منافسة قوية.

يُظهر اهتمام مدينة الرياض بالكرة الإسبانية، حيث تستضيف مباريات بطولة كأس السوبر الإسباني للمرة الرابعة، ويُجرى اللقاء في ملعب الأول بارك الذي سيكون مضيافًا لهذه المواجهة الرياضية المهمة. يعكس هذا التنظيم المحترف جهود المدينة في استضافة الفعاليات الرياضية الكبيرة.

وفي سعيهم لمتابعة اللقاء بشكل مجاني، يتطلع الجماهير العاشقة للكرة القدم إلى العثور على القناة المناسبة لنقل المباراة والتمتع بمشاهدة النجوم في العرض الرياضي الرائع.

قناة مجانية لنقل مباراة برشلونة في كأس السوبر

تُبث مباريات النسخة الحالية من بطولة كأس السوبر الإسباني عبر قنوات "SSC Sports"، المالكة الحصرية لحقوق نقل مباريات السوبر الإسباني في منطقة الشرق الأوسط. يتم نقل المباراة بين برشلونة وأوساسونا في نصف نهائي السوبر الإسباني عبر قناة HD1.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وأسوسونا | من هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وأسوسونا | من هنـــا

تُعد "SSC Sports" قناة مجانية ولا تتطلب أي اشتراك، مما يسهل على عشاق الكرة الإسبانية متابعة اللقاء بسهولة ودون تكلفة إضافية. يتيح هذا النقل الحصري للقناة فرصة للجماهير في المنطقة لاستمتاع بمشاهدة الأحداث المثيرة والتنافس القوي في إطار بطولة كأس السوبر الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وأوساسونا في السوبر الإسباني

تنطلق صافرة مباراة فريقي برشلونة، وأوساسونا في نصف نهائي السوبر الإسباني، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام أوساسونا

ومن المتوقع أن يبدأ الإسباني تشافي، المدير الفني لفريق برشلونة، مباراة أوساسونا بتشكيل يتكون من: «في حراسة المرمى: إينياكي بينيا سوتوريس، وفي خط الدفاع: أليخاندرو بالدي – جيوليس كوندي – رونالد أراوخو – جواو كانسيلو، وفي خط الوسط: سيرجي روبيرتو – إيلكاي جوندوجان – فرينكي دي يونج، وفي خط الهجوم: جواو فيليكس - روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا».

نظام السوبر الإسباني

وأصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم قراراً في عام 2019، بتغيير نظام بطولة كأس السوبر الإسباني، وإقامتها عن طريق منافسة بين 4 فرق، بدلاً من إقامتها بين فريقين فقط، وهم بطل الدوري والكأس.