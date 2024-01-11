رسميًا .. الأهلي يتعاقد مع وسام أبو علي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن النادي الأهلي، اليوم الخميس، تعاقده مع اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم سيريوس السويدي بشكل رسمي.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوسام أبو علي أثناء تقديمه في ملعب مختار التتش.

وظهر في الفيديو تقديم الصفقة من فلسطين ثم ظهر وسام أبو علي وهو يقول: "خلوا المعنويات عالية.. وسام أهلاوي".

ويعد وسام أبو علي أول الصفقات الشتوية للأهلي بعد التعاقد معه عقب مفاوضات من جانب سيريوس.

أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم عن التعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب نادي سيريوس السويدي لمدة أربع سنوات ونصف.

وقام توفيق بإنهاء كل الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقال اللاعب إلى صفوف الفريق، بعد الرجوع إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة.

