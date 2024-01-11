حقيقة تأجيل نهائي كأس مصر بين الاهلي والزمالك.. خاص

حسم عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ومدير إدارة المسابقات، الجدل بخصوص ما تردد عن احتمالية تأجيل مباراة الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

وانتشرت أنباء في الساعات الماضية عن امكانية تأجيل نهائي كأس مصر بين الاهلي والزمالك، والمقرر إقامته في شهر مارس المقبل.

ونفى عامر حسين في تصريحات خاصة لموقع “كورة 365” أنباء تأجيل نهائي كأس مصر بين الاهلي والزمالك، مؤكدًا أن المباراة ستقام في موعدها المحدد سابقًا.

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وأضاف: “نهائي كأس مصر سيقام في الموعد الذي تم تحديده سابقًا يوم 13 مارس المقبل، ولا يوجد نية لتأجيل المباراة”.

وتأهل الاهلي لنهائي كأس مصر عقب فوزه على إنبي بنتيجة 3 – 0 في نصف نهائي البطولة، فيما صعد الزمالك بعد تفوقه على بيراميدز بركلات الترجيح.

يذكر أن الاهلي هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة كأس مصر على حساب بيراميدز.