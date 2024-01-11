من فلسطين الحرة إلى فخر الأمة.. الأهلي يعلن التعاقد رسميا مع وسام أبو علي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن النادي الأهلي تعاقده رسميًا مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي قادمًا من سيريس السويسري.

ونشرت صفحة الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو تقديمي ينقله المراسل الفلسطيني أنس النجار من غزة، قائلا: "أخواتي الكرام يعطيكم العافية.. الحياة لم ولن تتوقف من قلب غزة الأبية نتحدث إليكم الفلسطيني وسام أبو علي يرتدي قميص نادي القرن صاحب المكانة الكبيرة في قلوبنا، نتمنى أن يكون خير ممثلا لنا ويكون إضافة قوية للأهلي العريق، من أرض فلسطين الحرة إلى فخر الأمة النادي الاهلي المصري.. كل التحية".

وظهر وسام أبو علي من داخل ملعب مختار التتش مرتديا قميص النادي الأهلي حاملًا علم فلسطين، قائلا: "خلي المعنويات عالية.. وسام أهلاوي".

أجرى لاعب الأهلى، الجديد الدنماركى من أصل فلسطينى وسام أبو على، الكشف الطبى أمس الأربعاء بمعرفة الجهاز الطبى للقلعة الحمراء، واجتاز الكشف بنجاح، وذلك بعد أن حرص مسئولو الأهلى على خضوع اللاعب لكشف طبي جديد بالقاهرة، لزيادة الاطمئنان على حالة اللاعب الطبية.